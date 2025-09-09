Стана ясно кои са биячите от магазина в Слънчев бряг

© В петък в Районен съд - Несебър за разглеждане е внесен акт по Указа за бора с дребното хулиганство срещу двама 30-годишни мъже - единият от Казанлък, а вторият от хасковското село Книжовник. Двамата на 03 септември около 22:00 ч. в магазин в Слънчев бряг се държали непристойно и били с агресивно поведение. Мъжете се опитвали насила да изкарат извън магазина друг мъж за да се саморазправят с него.



Казанлъчанинът е глобен с 400 лв., а другия мъж с 300 лв.