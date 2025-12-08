Община Айтос стартира дейностите по реализация на Генералния план за организация на движението в града.Поставянето на нова вертикална маркировка вече е в ход в централната част, където поетапно се обособяват еднопосочни улици, забрани за влизане, паркиране или временен престой.Нови пътни знаци са монтирани по ул. "Димитър Зехирев", ул. "Лъдженска" и прилежащи улици. Целта е уличната мрежа да бъде използвана по-ефективно, а движението да стане по-безопасно и предвидимо.Работата по изпълнението на плана продължава поетапно в останалите части на града.