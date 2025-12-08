Стартира реализацията на плана за организация на движението в Айтос
Поставянето на нова вертикална маркировка вече е в ход в централната част, където поетапно се обособяват еднопосочни улици, забрани за влизане, паркиране или временен престой.
Нови пътни знаци са монтирани по ул. "Димитър Зехирев", ул. "Лъдженска" и прилежащи улици. Целта е уличната мрежа да бъде използвана по-ефективно, а движението да стане по-безопасно и предвидимо.
Работата по изпълнението на плана продължава поетапно в останалите части на града.
