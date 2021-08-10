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Èçêëþ÷èòåëíî êîìè÷íàòà ñèòóàöèÿ ïðèâëè÷à äåñåòêè ïîãëåäè íà äðóãèòå ïî÷èâàùè, êîèòî ñå ïðåâèâàò îò ñìÿõ îò íåâèæäàíàòà ñúïðîòèâà ñðåùó "Êîíòðîë íà ïàðêèðàíåòî" â Ñëúí÷åâ áðÿã.
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13:26 / 10.08.2021
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10:44 / 10.08.2021
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09:32 / 09.08.2021
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15:28 / 09.08.2021
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