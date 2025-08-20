Страхотно улеснение за плажуващите на "Бутамята"

© Facebook Запазваме комплект шезлонг и чадър на плажа в Синеморец, както се казва, само с един клик – удобно и бързо. Това споделят читатели на Burgas24.bg.



Синеморец е спокоен курорт, но въпреки това често се случва платената зона на един от най-посещаваните плажове в селището – "Бутамята“, да бъде запълнена доста бързо. Подобна е ситуацията и в много други морски курорти, където напливът от туристи е дори по-голям.



На плаж "Бутамята“ намирането на комплект за плажуване вече не е проблем, тъй като той може да бъде запазен чрез онлайн приложение. На всеки чадър има закачен QR код, което прави процеса още по-лесен.



"Това много ни улеснява, трябва да се въведе навсякъде“, коментират плажуващи.



Почитателите на курорта коментират нововъведението и в социалните мрежи, където споделят и снимки.