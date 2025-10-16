ЗАРЕЖДАНЕ...
Строят социален комплекс за 1.3 млн. лв. в Атия
Проектът се реализира изцяло по ПВУ, стойността му е 1 315 340 лв.
Ще бъдат изградени четири самостоятелни сгради, в които ще могат да пребивават до 15 лица. Предвидено е създаването на дворно пространство за занимания на открито.
Срокът за изпълнение на строителните дейности е до края на 2026 г., включващо и обзавеждането на постройките.
