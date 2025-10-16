Днес в село Атия, община Созопол, започна строителството на нов социален комплекс, който ще осигури съвременна резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения.Проектът се реализира изцяло по ПВУ, стойността му е 1 315 340 лв.Ще бъдат изградени четири самостоятелни сгради, в които ще могат да пребивават до 15 лица. Предвидено е създаването на дворно пространство за занимания на открито.Срокът за изпълнение на строителните дейности е до края на 2026 г., включващо и обзавеждането на постройките.