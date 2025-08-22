Съдът решава дали да остави в ареста младежа, ударил с АТВ пешеходци в Слънчев бряг

© Съдът ще решава днес дали да остави в ареста 18-годишния младеж, който удари с АТВ петима души в "Слънчев бряг".



Националната следствена служба поема разследването на инцидента.



35-годишната жена, която пострада при инцидента, е на командно дишане.



Състоянието ѝ е критично и се влошава. Лекарите се борят за живота и на 4-годишния ѝ син.



Днес близки организират протест пред съда в Бургас, където от 14 часа ще се гледа обжалването на мярката "домашен арест" за извършителя, предаде bTV.