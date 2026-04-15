Районният съд в Царево остави в ареста грузински гражданин, обвинен за трафик на мигранти, научи

Това се случва по искане на Районна прокуратура-Бургас.

Ш. Й. е обвинен в противозаконно подпомагане на 15 чужденци да пребивават и преминават през българска територия

Престъплението е извършено на 08 април 2025 година на път, разположен в землището на село Кондолово, община Царево.

То е квалифицирано по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5 от НК.

По време на разследването е установено, че Ш.Й. е осигурил и извършил превоз на граждани от Афганистан и Пакистан. Деянието е осъществено чрез използване на лек автомобил, в който са превозвани лицата. Сред тях е имало двама непълнолетни и един малолетен.

Определението на Районен съд-Царево подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Бургас.