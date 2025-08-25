© Със смърт завърши инцидент край Кошарица, съобщиха от МВР.



Малко след 20:00 ч. в събота на пътя Бургас – Варна, срещу магазин "Лидл" - Кошарица, Мерцедес с търговищка регистрация, управляван от 47-годишен мъж от с. Цар Асен, блъска 77-годишен велосипедист. Мъжът е руски гражданин, постоянно пребиваващ в Несебър. Въпреки оказаните му реанимационни действия от екип на Спешна помощ, възрастният човек е починал.



Водачът на автомобила е тестван за употреба на алкохол и наркотици, като и двете проби били отрицателни.



Тялото на велосипедиста е откарано в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ - Бургас за извършване на аутопсия.



По случая е образувано досъдебно производство.