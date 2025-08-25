Новини
Със смърт завърши инцидент край Кошарица
Автор: Николай Парашкевов 11:00
©
Със смърт завърши инцидент край Кошарица, съобщиха от МВР.

Малко след 20:00 ч. в събота на пътя Бургас – Варна, срещу магазин "Лидл" - Кошарица, Мерцедес с търговищка регистрация, управляван от 47-годишен мъж от с. Цар Асен, блъска 77-годишен велосипедист. Мъжът е руски гражданин, постоянно пребиваващ в Несебър. Въпреки оказаните му реанимационни действия от екип на Спешна помощ, възрастният човек е починал.

Водачът на автомобила е тестван за употреба на алкохол и наркотици, като и двете проби били отрицателни.

Тялото на велосипедиста е откарано в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ - Бургас за извършване на аутопсия.

По случая е образувано досъдебно производство.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
