Съставен е акт за премахване на незаконен строеж в "Елените"
Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в 7-дневен срок, считано от 22.10.2025г. пред РДНСК Бургас.
Вчера част от собствениците на имоти във ваканционното селище възразиха срещу намерението за събаряне на хотел "Негреско".
Burgas24.bg припомня, че след поройните дъждове, които предизвикаха наводнения във ваканционното селище, отнеха живота на четирима души.
Meteo Balkans: Внимание!
18.10
Старата поща протече
16.10
Отново студ в България
14.10
Министър за трагедията в "Елените": Ако това се беше случило в активен сезон, жертвите нямаше да са 4, а 400
13.10
Собственици на имоти на Елените сигнализират за риск от епидемия ...
17:17 / 22.10.2025
Адвокат: Собствениците в "Елените" не носят никаква отговорност
08:41 / 22.10.2025
Бащата на извършителя от Люляково е имал ограничителна заповед да...
08:19 / 22.10.2025
Дават по 15 000 лева на семействата на загиналите във водния ад в...
14:16 / 21.10.2025
Какво е състоянието на момчето, наръгано с нож в училище?
14:02 / 21.10.2025
Трима убити и къща в пламъци след среднощен кошмар в Руенско!
10:06 / 21.10.2025
RZ75
преди 42 мин.
Разбира се, за всичко в Елените е виновен помака-хотелиер. Така стана ясно от всички тв и вестникарски публикации. Защо няма подведени под отговорност главни архитекти, кметове, служители в кадастър и АВ? Ветко сам си е написал разрешителните и подписал проектите. Колко пъти пиша, че в тази държава няма нищо незаконно. Има много незаконосъобразни действия на държавни органи, които плачат някой да ги осъди и да ги вкара по пандизите, където им е мястото.
Виктор1
преди 1 ч. и 10 мин.
Сега общината трябва да обещети всички засегнати добросъвестни собственици!
