|Съветници с предложение за ремонт на спортната площадка на училището в кв. "Рудник"
В момента инфраструктурата там е в окаяно състояние. Оградите са изпочупени и ръждясали, мрежите на футболните врати са изпокъсани, а настилката е силно компрометирана, като почти навсякъде се вижда асфалтовият пласт под нея.
Идеята е сегашната настилка да бъде сменена с изкуствена.
"С моите колеги от ПП ГЕРБ внесохме едно проектно предложение за цялостен ремонт и модернизация на спортната площадка на стойност над 85 000 лв., за да може децата на кв. "Рудник" да има къде да играят и да спортуват, защото те са нашето бъдеще", заяви Ева Михалева от политическата формация.
