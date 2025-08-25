Съветници с предложение за ремонт на спортната площадка на училището в кв. "Рудник"

© Снимката е илюстративна Общинските съветници от ГЕРБ са внесли предложение за обновяване на спортната площадка в единственото училище в кв. "Рудник" - "Св. Климент Охридски".



В момента инфраструктурата там е в окаяно състояние. Оградите са изпочупени и ръждясали, мрежите на футболните врати са изпокъсани, а настилката е силно компрометирана, като почти навсякъде се вижда асфалтовият пласт под нея.



Идеята е сегашната настилка да бъде сменена с изкуствена.



"С моите колеги от ПП ГЕРБ внесохме едно проектно предложение за цялостен ремонт и модернизация на спортната площадка на стойност над 85 000 лв., за да може децата на кв. "Рудник" да има къде да играят и да спортуват, защото те са нашето бъдеще", заяви Ева Михалева от политическата формация.