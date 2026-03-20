Съвсем скоро ще бъде готов басейнът в ж.к. "Черно море" на Несебър
Напълно завършени са фасадата на сградата, паркингът, пешеходните зони и озеленяването.
Залата, в която се помещава съоръжението, е изцяло изградена.
Монтиран е асансьорът, обслужващ второто ниво, както и всички отоплителни, вентилационни и осветителни системи, заедно с обслужващите инсталации.
"Реализирането на проекта е ключова стъпка в развитието на спортната инфраструктура на Oбщина Несебър. Това дългоочаквано съоръжение ще осигури целогодишни условия за плуване и тренировки както за местни и гостуващи спортни клубове, така и за любители на водните спортове. Басейнът ще даде възможност за провеждане на обучения, състезания и различни спортни инициативи, насочени към активния начин на живот сред най-активното поколение“, заяви кметът на Несебър Николай Димитров.
