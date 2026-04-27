Свети Влас влиза в месец май с двойна доза очаквания. На 2 май градът официално открива летния си туристически сезон — събитие, което е и празник на Свети Влас. Само шест дни по-късно, на 8 май, от съседния Несебър ще бъде даден старт на първия етап на колоездачната обиколка Джиро д'Италия.

Кметът на Свети Влас Иван Николов отправя покана към всички гости и туристи, фенове на колоезденето, които ще пристигнат в несебърския регион за Джиро д'Италия, да включат Свети Влас в своята туристическа разходка и престой.

Въпреки, че трасето на надпреварата не минава през Свети Влас, очакванията са за сериозен интерес от посетители заради близостта на курорта до стартовия град —само на около 10 километра.

"Каним всички туристи и почитатели на колоезденето, които ще посетят несебърския регион за Джиро д'Италия, да открият и Свети Влас. Нашите хотели, ресторанти и заведения са готови да ги посрещнат топло", заяви кметът на Свети Влас.

Курортът предлага удобна транспортна връзка с Несебър.

"Вече има постъпили запитвания от туристи към хотели и бази в курорта, което потвърждава положителните очаквания на местния бизнес в дните около старта на състезанието", добави Николов.

Свети Влас и Италия имат своята специална връзка. В Алеята на народите на яхтеното пристанище в курорта се намира барелеф на италианския национален герой Джузепе Гарибалди, открит от посланичката на Италия в България Джузепина Дзара. Именно тази символична близост между двете страни прави предстоящото домакинство на Джиро д'Италия още по-специално за курорта.

Свети Влас не е новак в приемането на международни спортни събития, добави кметът.

Всяка година курортът приема състезатели и туристи, дошли заради богатата спортна програма. Международната яхтена регата Cor Caroli се провежда от 2001 г. и е най-престижното състезание за килови яхти в България, привличайки екипажи от България, Румъния, Украйна, Франция, Италия и Германия. От 2022 г. курортът е домакин на международния турнир по плажен волейбол Sveti Vlas Futures, а през 2024 г. събитието прерасна в турнир от световната верига Beach Pro Tour под егидата на Volleyball World. Към тях се добавя и ежегодното Премиум рали София – Свети Влас, чийто финал традиционно събира любители на моторния спорт от цялата страна.

Именно тази натрупана традиция в организацията и приемането на международни спортни прояви прави курорта уверен домакин и за очаквания туристически поток.