Тази вечер е имало инцидент при излитането на товарен самолет в района на Варна. Boeing 747-443 на Atlas Air е бил ударен от светкавица, но екипажът е запазил пълен контрол над машината. Инцидентът е станал в зона с активна гръмотевична дейност, но не е довел до последствия за безопасността поради защитената конструкция на самолета, която позволява електрическият заряд да премине по корпуса, без да засегне критичните системи, съобщават от MeteoBalkans.
Светкавица удари товарен самолет над Варна
Трима шофьори сгафиха в Бургаско
17:30 / 08.04.2026
Бургаска област с предупреждение за силен вятър
05:30 / 08.04.2026
В Бургаско: Пияните и дрогираните нямат спирачки!
18:12 / 07.04.2026
Несебър се мобилизира срещу комари, кърлежи и плъхове
17:41 / 07.04.2026
Да нямаш такива съседи: мъж от Средец открадна всичко, което видя...
11:33 / 07.04.2026
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.