Тази вечер е имало инцидент при излитането на товарен самолет в района на Варна. Boeing 747-443 на Atlas Air е бил ударен от светкавица, но екипажът е запазил пълен контрол над машината. Инцидентът е станал в зона с активна гръмотевична дейност, но не е довел до последствия за безопасността поради защитената конструкция на самолета, която позволява електрическият заряд да премине по корпуса, без да засегне критичните системи, съобщават от MeteoBalkans.