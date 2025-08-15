Светкавична реакция на полицията в Царево

© Burgas24.bg Снощи около 21:15 ч. в Районно управление - Царево е получено съобщение за взломен автомат за жетони, монтиран в детски център, разположен на царевската улица "Михаил Герджиков“, от който е открадната сумата от 4 000 лв.



В резултат на бързите полицейски действия в квартирата в си в село Лозенец е установен и задържан 21-годишен криминално проявен и осъждан софиянец, в когото е намерена част от открадната сума.



Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Царево.