|Светкавична реакция на полицията в Царево
В резултат на бързите полицейски действия в квартирата в си в село Лозенец е установен и задържан 21-годишен криминално проявен и осъждан софиянец, в когото е намерена част от открадната сума.
Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Царево.
