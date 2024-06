Световна верига отваря хотел в Слънчев бряг

© От днес в Слънчев бряг отваря новият четиризвезден хотел Four Points by Sheraton Sunny beach, част от групата на Marriott International. Това съобщи за TravelNews генералният мениджър на веригата у нас Игор Руге. Това е втори хотел от Four Points by Sheraton в България след като през зимния сезон заработи и Four Points by Sheraton Bansko.



Хотелът Four Points by Sheraton Sunny beach е на брега на морето, точно до плажа в центъра на курорта. Той отваря след цялостна реновация на бившия хотел "Глобус“. Комплексът разполага с общо 359 стаи и апартаменти, като за сезон 2024 напълно реновирани са 180 стаи с морски или градски изглед и уникален дизайн. В него има голям открит плувен басейн, изключително модерна фитнес зала, голям основен ресторант, лоби бар, пуул бар и спортен бар. Освен това предлага специализиран детски клуб, за да осигури максимален комфорт на гостите по време на семейната им почивка. Създаден за модерните и независими туристи, Four Points by Sheraton Sunny beach предлага модерен стил и комфорт, обслужване от най-високо ниво и достъпни цени.



"Визията зад въвеждането на Four Points by Sheraton на българския пазар се корени в ангажимента ни да предоставим стандарти и обслужване от световно ниво на туристите, които посещават България. Това е страхотна страна с приказни природни дадености, които понякога са недостатъчен фактор за привличането на висок клас туристи“, заяви пред TravelNews Игор Руге.



Присъствието на повече международни вериги означава престиж за самия хотел, но и за самата дестинация Слънчев бряг, коментираха хотелиери и туроператори. Навлизането на Four Points by Sheraton, като част от Marriott бележи значителен етап в българската хотелиерска индустрия. В световен мащаб Marriott имат над 8600 хотела по света, известни с изключителните си стандарти за комфорт, обслужване и качество. Вярваме, че с влизането на Four Points by Sheraton в България ще допринесем за привличането на повече туристи, коментира Игор Руге. Позовавайки се на стандартите на бранда и предлагайки комбинация от удобства и истинско гостоприемство, ние се стремим да поставим нови критерии и да вдъхновим повече хотели да повишат нивото на своите услуги. Ангажиментът ни да предоставяме услуги на световно ниво ще допринесе за позиционирането на България като водеща дестинация за туристи, търсещи качество. Освен това, се надяваме, със стандартите и обученията, които Marriott налага, да успеем да вдъхновим млади хора да се развиват в сектора и да допринесем за качествено ниво на обслужване, допълни Руге.



Веригата Four Points by Sheraton присъства в над 300 хотела по света в 43 държави, която е предназначена към бизнес и ваканционни туристи. До преди години част от Sheraton беше столичният хотел "Балкан", който беше под този бранд дълго време. Веригата е част от световния гигант Marriott International, който се очаква да открие първия си хотел у нас през 2025 г. под едноименния бранд – Marriott Sofia. Групата управлява 30 хотелски бранда и 8700 обекта в 139 страни. Основана е през 1927 г. във Вашингтон, САЩ. Част от нея са най-престижните марки – The Ritz Carlton, St. Regis, JW Marriott, W Hotels, Le Meridien, Design hotels и много други.