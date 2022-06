© Специални гости на грандиозното откриване на 10 и 11 юни ще са единственият и неповторим DJ Mike Williams и една от най-обичаните групи на 90-те - Fun Factory



Астрономическото лято все още не е настъпило, но след 2 години на пандемия и ограничения е време да дадем старт на летните емоции, безкрайните нощи и незабравимите преживявания! Става ли дума нощен живот, мястото е само едно – столицата на забавленията - к.к Слънчев бряг. А за любителите на силни музикални усещания и добри партита, перлата на сезон 2022 ще бъде Dance Club Viking. Пригответе се за забавление на ново ниво, за най-разнообразната програма с ди джей и артисти от цял свят, за най-добрия клуб за всички, за които музиката е религия!



Dance Club Viking стартира като проект в разгара на пандемията и именно Лято 2022 се очертава истинският и най-силен сезон за клуба. С капацитет от близо 2000 души, перфектно озвучаване и парти настроение с денс, edm и хаус музика, Dance Club Viking прави сериозна заявка да носи пулса на лятото в Слънчев бряг. Разположен в сърцето на комплекса – популярната в цяла Европа "Flower Street“ (цветна улица), клубът вече привлича предварителен интерес от много чуждестранни туристи, както и всеизвестния парти бранд Party Crew, с който съвместно ще организира тематични партита. Лято 2022 се очаква да бъде взривяващо от емоции, като ще се насладим на заразния ритъм на световни DJ величия като Sam Divine, Ferreck Dawn, James Hype и други.



Светлините в Dance Club Viking ще светнат това лято за първи път с грандиозно двудневно откриване с участието на световноизвестни звезди. Стартът ще бъде даден на 10 юни (петък) със специалното участие на класираният на 70то място в DJ MAG Top 100 млад талант Mike Williams.



Отдаден, амбициозен, с огромен талант и упорит труд Mike Williams се нарежда сред най-добрите DJ в света и дава големи надежди за бъдещето си. Холандският DJ работи с най-големите имена в музикалната индустрия като Tiësto, Hardwell и R3hab. Основата на разпознаваемата му музика и индивидуален стил поставя още на 4 години, когато започва да свири на пиано, а на 12 вече купува първото си DJ оборудване със спестяванията си. От тогава Mike Williams не се отделя от пулта. През 2017 г става известен с хита "Feel Good“, съвместна работа със звездата Felix Jaehn. "Feel Good“ и следващия му трак "Lullaby“ имат над 150 млн стриймa в Spotify. С разпознаваемия си стил под звуците на пиано, Mike Williams завладява целия свят и се изявява на сцената на световноизвестни фестивали като ULTRA, Tomorrowland, Myste © ryland и други. Благодарение на Dance Club Viking след броени дни можем да му се насладим и в Слънчев бряг!



Официалното откриване ще продължи и на 11 юни (събота) с незабравимо парти за феновете на музиката от 90-те години. Тогава сцената на Dance Club Viking ще огласи немската евроденс и хип-хоп сензация Fun Factory. Всяка песен на групата се превръща в абсолютен хит и се върти и до днес по родните и международни радиостанции. Сигурни сме, че и точно в този момент си тананикате познатите от 90-те "I wanna be with you“, "Celebration“ или "Close to you“. И двата дни музикалната палитра ще допълва цяла армада от международни DJ и MC-та - Nash MC, A-Trick, Malteo, Keiks, RSCL и Mitch DB.



За да не си тананикате само вкъщи, а да се отдадете на истинско преживяване , последвайте фейсбук страницата : https://www.facebook.com/dcvsunnybeach и посетете уеб сайта на Dance Club Viking : www.danceclubviking.com , за да се сдобиете още сега с вашия билет за грандиозното откриване на Лято 2022.



