ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Свободен достъп за част от паркингите в Созопол с края на лятото
От днес КПП "Стар град“ (бариерата на Стария град), паркинг "Боруна“, рибарски кей, паркинг "Вихрен“ и паркинг "Юг“ са свободни за ползване от всички граждани и гости на морския град.
Достъпът само с абонамент остава за: паркинг "Рибарски кей“, паркинг "Скамни“, паркинг "Света Марина“, паркинг "Вихрен“ (локален) и паркинг "Люлин“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
ATV заседна на плажа на къмпинг "Смокиня"
09:41 / 23.09.2025
Сблъсък между БМВ и мотоциклет на пътя Бургас – Средец
09:29 / 23.09.2025
Община Царево се включи в кампанията "Да изчистим България заедно...
13:56 / 20.09.2025
Пловдивски художници с изложба "Созопол на един дъх"
13:37 / 20.09.2025
Ути Бъчваров ще е гост на празника на традиционната тракийска бан...
09:07 / 20.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
05:35 / 21.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета