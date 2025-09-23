Свободен достъп за част от паркингите в Созопол с края на лятото

© Част от паркингите в Созопол вече са със свободен достъп след края на летния сезон, видя "Фокус".



От днес КПП "Стар град“ (бариерата на Стария град), паркинг "Боруна“, рибарски кей, паркинг "Вихрен“ и паркинг "Юг“ са свободни за ползване от всички граждани и гости на морския град.



Достъпът само с абонамент остава за: паркинг "Рибарски кей“, паркинг "Скамни“, паркинг "Света Марина“, паркинг "Вихрен“ (локален) и паркинг "Люлин“.