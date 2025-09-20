Новини
Свободни полети красят небето над Белоградчишките скали
Автор: ИА Фокус 09:01
©
Започва Балонената фиеста над Белоградчишките скали.

"За юбилейното Пето издание пет поредни седмици ще имаме балонена фиеста. Надявам се да случим на хубаво време в рамките на този цял месец. Първата седмица времето е страхотно, всички полети предстои да се случат и да зарадваме много хора", заяви Евтим Стефанов, организатор на събитието.

"Имаме пилоти от Испания, Белгия, България. Ще летим заедно", допълни той пред NOVA.








