Продължителните валежи в Бургаско предизвикаха локални наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево."Наводнени са редица незаконни обекти по поречието на реката, които ще бъдат премахнати", обясниха за БНТ от Община Царево. Властите успокояват, че ситуацията към момента не е тревожна.Обявен е жълт код за валежи, а най-голямо количество е паднало в село Изгрев - 130 литра на квадратен метър.Залят е пътят Ахтопол - Царево, като в момента водата се оттича.