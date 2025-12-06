Тежко е положението на "Арапя"
"Наводнени са редица незаконни обекти по поречието на реката, които ще бъдат премахнати", обясниха за БНТ от Община Царево. Властите успокояват, че ситуацията към момента не е тревожна.
Обявен е жълт код за валежи, а най-голямо количество е паднало в село Изгрев - 130 литра на квадратен метър.
Залят е пътят Ахтопол - Царево, като в момента водата се оттича.
