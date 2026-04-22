Тежък инцидент с обърнат автобус с двама загинали е станал на пътя Бургас – Малко Търново, в района преди граничния пункт, тази сутрин след 07:00 ч.

От ОДМВР – Бургас съобщиха за Burgas24.bg, че по предварителни данни в автобуса са пътували 37 пътници и двама шофьори – всички украински граждани.

Автобусът е в канавката, като всички пътници и водачите са извадени. Шестима души са транспортирани към болници в Бургас, а други десет са откарани в центъра на "Бърза помощ“ в Малко Търново.