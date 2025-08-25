ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Тези места в Бургаско остават без вода днес
Авария на етернит пък ще наруши услугата до 15:30 ч. в село Винарско, община Камено.
Поради ремонт на водомерен възел ще бъде спряно водоподаването около центъра и югоизточата част на село Ново Паничарево.
Аварии пък могат да причинят временни спирания на водата в районите на село Граматиково и село Визица.
От Вик се извиняват на жителите на населените места за причинените неудобства.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Съветници с предложение за ремонт на спортната площадка на училищ...
09:53 / 25.08.2025
Голям пожар в местността "Свети Георги" в Сливен, 6 екипа се боря...
15:06 / 23.08.2025
Районен съд – Несебър с позиция след твърдения за техен съдия
17:22 / 22.08.2025
В Бургаско сме 11-о място по заплати, но пък много работим
16:54 / 22.08.2025
Пиян украинец с челен сблъсък с кола и автобус
11:29 / 22.08.2025
Започна строежът на дом за стари хора в Лозарево
11:10 / 22.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис с признание за Мила Роберт
21:56 / 23.08.2025
Стари ергенки влизат в новия сезон на "Ергенът: Любов в рая"
09:41 / 23.08.2025
Затварят днес и утре тази бургаска улица
05:00 / 23.08.2025
Торнадо премина между Свети Влас и Слънчев бряг
18:08 / 24.08.2025
Екшън в Бургаско, бус с мигранти се вряза в автомобил, шофьорът избяга
20:48 / 23.08.2025
Смъртоносно забавление край Созопол
22:35 / 23.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета