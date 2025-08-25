Тези места в Бургаско остават без вода днес

© Строително-монтажни работи ще спрат водоподаването на ул."Георги Бенковски" и ул."Никола Вапцаров" в бургаския кв. "Рудник" до 17:00 ч. днес, видя "Фокус".



Авария на етернит пък ще наруши услугата до 15:30 ч. в село Винарско, община Камено.



Поради ремонт на водомерен възел ще бъде спряно водоподаването около центъра и югоизточата част на село Ново Паничарево.



Аварии пък могат да причинят временни спирания на водата в районите на село Граматиково и село Визица.



От Вик се извиняват на жителите на населените места за причинените неудобства.