Товарен автомобил се преобърна на пътя Малко Търново –Изгрев

© Вчера около 08:45 ч. по пътя Малко Търново – село Изгрев, в посока към Граматиково, поради движение с несъобразена скорост в условията на десен завой, самостоятелно е катастрофирал, преобръщайки се в лявата част на пътното платно, товарен автомобил "Волво“, управляван от 32-годишен мъж от Монтана,



Шофьорът е получил натъртвания. Той е прегледан в УМБАЛ - Бургас и е освободен за домашно лечение.