Този уикенд ще бъде грандиозен! Започва "Балкански фестивал на изкуствата“ в град Карнобат

© Заповядайте на Шестото издание на Балкански фестивал на изкуствата – Карнобат 2019 от 14.06.2019 г. до 16.06.2019 г., където ще се съберат над 600 танцьори, певци и артисти. По време на Фестивала ще се проведе 14-ти национален конкурс "С песните на Стайка Гьокова“ – надпяване на индивидуални и групови изпълнители и надсвирване на сватбарски оркестри, както и танцов конкурс за любителски състави "Общи корени“.



Също така ще имате уникалната възможност да гледате на живо 13-ото издание на The Official Bulgarian Beatbox Battle със специални гости в журито Скилър, Печенката и румънската звезда Cosmin, като за победителя е осигурено участие в Световното по бийтбокс в Берлин през 2020 г. Не по-малко интересен ще бъде Брейкденс Карнобатъл 2019, където сред оценяващите ще бъдат B-boy Salo от Венецеуела, B-boy Zoob от Гърция и B-boy Slav от Русия. Очакват Ви още фолклорни песни и танци от Балканите, впечатляващо барман шоу с уъркшоп за приготвяне на коктейли, стрийт арт активности, детска лаборатория за химически експерименти и завладяващи концерти на популярни изпълнители.



От 14 до 16 юни Карнобат ще се превърне в творческа арена на изкуствата от родната и балканска сцена, а гостите ще се насладят на изпълнения от България, Македония, Румъния, Черна гора и Босна и Херцеговина, както и на различни форми на съвременно изкуство.



Официалният старт на Балкански фестивал на изкуствата – Карнобат 2019 г. ще бъде даден от кмета на града – г-н Георги Димитров, а участниците във Фестивала ще бъдат посрещнати с питка за "Добре дошли". Петъчната вечер на 14 юни започва с парад, концерт на български и чуждестранни изпълнители, тържествена заря и голямо празнично хоро под мотото "Всички на хорото“.



На 15 юни на сцена "Трети март“ ще се насладите на зумба и латино танци, а невероятно симпатичният комик Ники Станоев ще забавлява най-малките с приказки, игри и куп награди. В следобедните часове в Градския парк посетителите на Карнобат Фест ще имат възможност да се срещнат лично с най-популярния графити артист Nasimo и да чуят отблизо историята на неговия творчески път, събрана на едно място в книгата "25 Years of Nasimo: Sketchbook". А вечерта ще нажежим сцената с любимата на цяла България група "Ъпсурт". Ще последва уникално огнено шоу и дрифтшоу със светлинни ефекти, а за финал – ще имате шанса да гледате един от най-популярните съвременни български филми.



В неделя на 16 юни всички желаещи малчугани могат да видят как се правят химически експерименти, а точно на обяд ще имате шанса да чуете на живо изпълненията на изпълнителите от "Гласът на България 2019“ Пирина Христова и Антон Гюров. В късния следобед ще можете не само да пийнете коктейли, но и сами да ги приготвите заедно с едни от най-известните бармани у нас.



Краят на Фестивала обещава да е повече от взривяващ. Освен умело преплетените стилове на модерна и фолклорна музика на етно бас групата Dashe, градът направо ще се подлуди със спиращите дъха парчета на едни от най-емблематичните участници от "Гласът на България 2019“ – Тино и Никеца. В никакъв случай не го пропускайте!



Тазгодишното издание на Балканския Фестивал на изкуствата ще бъде по-вълнуващо отвсякога, така че до нови срещи в Карнобат!