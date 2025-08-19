Три магазина и чейндж бюро изгоряха в Несебър

© Вчера около 17:15 ч. в Районно управление - Несебър е получено съобщение за пожар, възникнал в района на търговски обекти, разположени на ул. "Цар Симеон" в Свети влас, съобщиха от ОДМВР-Бургас.



От инцидента са нанесени значителни материални щети на три магазина и търговско помещение на обменно бюро.



Причините за пожара, както и стойността на нанесените щети, са в процес на изясняване.



Работата по случая продължава.