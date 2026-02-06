Трима шофьори са заловени пияни зад волана в Бургаско през вчерашния ден. Малко преди 15:00 ч. в Царево за проверка е спрян лек автомобил "Опел Зафира“, управляван от 74-годишен руснак, живеещ в Царево. Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация 2,41 промила.Около 21:40 ч. на пътя Карнобат - Айтос за проверка е спрян товарен автомобила "Фиат Добло“, управляван от 53-годишен мъж от руенското село Речица, чийто водач шофира след употреба на алкохол с концентрация 2,16 промила.45-годишен мъж от Руен е шофирал тежкотоварен автомобил "Ситроен Джъмпер“ около 23:00ч. в селото след употреба на алкохол с концентрация 1,42 промила.