Трима пияни шофьори заловени в Бургаско само за ден
Около 21:40 ч. на пътя Карнобат - Айтос за проверка е спрян товарен автомобила "Фиат Добло“, управляван от 53-годишен мъж от руенското село Речица, чийто водач шофира след употреба на алкохол с концентрация 2,16 промила.
45-годишен мъж от Руен е шофирал тежкотоварен автомобил "Ситроен Джъмпер“ около 23:00ч. в селото след употреба на алкохол с концентрация 1,42 промила.
