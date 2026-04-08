Трима шофьори, седнали зад волана след алкохол или наркотици, бяха задържани в Бургаско през вчерашния ден, съобщиха от ОДМВР – Бургас за Burgas24.bg.

Около 06:10 ч. в района на ул. "Първа“ в Слънчев бряг – до бензиностанция "Петрол“ – е спрян за проверка лек автомобил "БМВ“, управляван от 29-годишен украински гражданин, живеещ в Слънчев бряг. Тестът за употреба на алкохол показал, че шофира след употреба на алкохол с концентрация 1,97 промила.

Около 11:00 ч. в село Крушевец служители от Районно управление – Созопол спрели за проверка джип "Гранд Чероки“, управляван от 33-годишен бургазлия. Полицаите установили, че шофира след употреба на канабис.

Около 16:00 ч. на ул. "Преображенска“ в Царево е спрян за проверка "Форд Торнео Конект“, управляван от 39-годишен мъж от сунгурларското село Манолич. Тестът показал, че шофира след употреба на метамфетамин и бензодиазепини.