Ученичка на велосипед пострада при сблъсък с кола в Айтос

© За инцидент с дете на велосипед съобщиха от ОДМВР – Бургас. Той е станал вчера около 13:30 ч. на кръстовището на айтоските улици "Димитър Зехирев“ и "Георги Бенковски“. 11-годишна айтозлийка, управляваща велосипед, не е спряла на пътен знак "СТОП“ и е допуснала пътен инцидент с правомерно движещия се с предимство по ул. "Димитър Зехирев“ лек автомобил "Опел Корса“, управляван от 70-годишен мъж от руенското село Припек.



Велосипедистката е получила охлузни рани по главата и тялото. Тя е прегледана в УМБАЛ – Бургас и е освободена за домашно лечение.