Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Служители от Районно управление – Средец са заловили 14-годишно момиче, откраднало 650 евро, собственост на 56-годишен мъж от Дебелт.

Тийнейджърката направила пълни самопризнания и върнало откраднатата парична сума.

Работата по случая продължава.