Ученикът, пострадал в "Слънчев бряг", е пуснат на водния атракцион без придружител
Автор: ИА Фокус 08:50Коментари (0)93
16-годишното момче, пострадало в "Слънчев бряг", е пуснато на водния атракцион без придружител. Младежът падна от надуваем дюшек тип "банан", теглен от джет. Закаран е в спешното на УМБАЛ - Бургас в съзнание. Пострадалият е без опасност за живота.

В ефира на NOVA собственикът на съоръжението подчерта, че нямат право да искат лични документи, за да проверят възрастта на туристите.

"За мен това е най-безопасният атракцион, защото се извършва от абсолютни професионалисти. Теглим единствено с лодки. Инструктажът е устен. По наредба хора над 18 години ползват водните съоръжения самостоятелно. Непълнолетните трябва да имат придружител. Реално колегата може да бъде подведен за възрастта от ръста на момчетата. По принцип имаме ли съмнение, че нямат годините, качваме и наш служител с тях", уточни Иван Рочков, управител на фирмата, която стопанисва всички водни бази в комплекса. 

"След като свършило забавлението, едно от момчетата се хванало за главата. Колегата е попитал какво се е случило, но е казал, че нищо му няма и си е тръгнал. След това разбрахме, че е потърсил медицинска помощ в пункта заради световъртеж. Извикана е линейка и полиция. Веднага изпратих отговорника на базата и капитана да проверят какво се случва. Вчера морето не беше бурно, не знам как се е ударил. Факт е, че понякога хората падат от атракциона, с жилетки са и се качват обратно", допълни той.

По думите му единствено за ползване на джетовете е необходимо да се подпише писмена декларация.

"Хората, които управляват самостоятелно тези машини, носят отговорност за себе си и околните. Обикновено туристите плащат, получават касов бон, слагат им се спасителни жилетки и наш служител ги нарежда. Капитанът на лодката от своя страна прави нов инструктаж. Ако не му харесва как са наредени – отвън по-тежки и вътре по-леки – ги размества. Ползващите атракциона имат право да вдигнат палец, което означава "давай по-бързо" или да дадат знак да намали", поясни още Рочков.

Той поясни, че всеки турист, ползващ аткрационите, има застраховка. Представителят на концесионера Илиян Тодоров смята, че адреналинът е оказал влияние на момчето и затова е почувствало болки в главата. По думите му линейката е дошла за 5-6 минути.

По информация на NOVA управителят на водната и база и капитанът на лодката са задържани за срок до 24 ч.



