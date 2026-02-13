Община Несебър осъществи още една цел в последователната си образователна политика – вече е факт и новият физкултурен салон в ОУ "Св. св. Кирил и Методий“ в с. Гюльовца."Реализацията на обекта осигурява провеждането на пълноценни учебни часове по физическо възпитание, способства за осъществяване на разнообразни спортни дейности в училището през студените месеци и повишаване на двигателния режим на учениците.“, заяви кметът на Несебър Николай Димитров по време на откриването на физкултурния салон и допълни: "Нашите учебни заведения разполагат със съвременна база, която непрекъснато развиваме и надграждаме. Стремим се всяко училище да предоставя качествено образование и комфортни условия независимо от населеното място“.По време на официалното откриване на обекта се проведе демонстрация на различни спортни игри от възпитаниците на учебното заведение. За усилията и старанието си учениците бяха аплодирани от кмета на община Несебър Николай Димитров, кмета на Гюльовца Жельо Желев, зам.-кмета на общината Иван Гургов, директора на училището ОУ "Св. св. Кирил и Методий“ Николай Атанасов, учители и гости.Физкултурният салон към училището в Гюльовца е едноетажна пристройка към съществуващата сграда на училището, свързана с топла връзка към нея. Достъпът от учебното заведение към него се осъществява чрез закрит коридор.Новоизграденият физкултурен салон в учебното заведение, който е проект с висока обществена значимост, е осъществен с финансиране по "Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2026 г.“ на Министерството на образованието и науката.За да стимулира развитието на спортни и двигателни навици у деца и подрастващи преди няколко години Община Несебър изгради в Гюльовца нова детска площадка за малчугани от 3 до 12 години, основно бе ремонтирано и спортното игрище в двора на училището. Администрацията е планирала да изгради фитнес на открито в селото, както и да ремонтира съществуваща детска площадка в парка на същото населено място.