Удар на несебърските полицаи: Разбиха нарко квартира в "Балкан бриз – 1"

© Късно снощи - около 22.20 ч., полицаи от Районно управление - Несебър са нахлули в частно жилище, разположено в комплекс "Балкан бриз – 1“. То е обитавано от 51-годишен български гражданин. Униформените намерили и иззели три торби със суха зелена тревна маса (марихуана) с общо тегло около 400 г и бяло прахообразно вещество (амфетамин) с тегло около 10 г.



Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.