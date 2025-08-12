Удариха наркоквартира в Кошарица

© Burgas24.bg Вчера около 14:00 ч. служители от отдел "Криминална полиция“ при ОДМВР – Бургас извършили проверка в хотелска стая в село Кошарица, обитавана от двама мъже от Кърджали - на 21 и 24 години. Полицаите намерили и иззели розови таблетки с шестоъгълна форма – екстази, с тегло около 10 грама, плик с бяло кристалообразно вещество – амфетамин, с тегло около 140 грама, сумата от около 2 000 лв., документи на трети лица, непребиваващи към момента на адреса, везна, визитки с QR-код и др.



Двамата мъже са задържани с полицейска заповед за срок до 24 часа. Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Несебър.