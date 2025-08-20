Украинка не спря на знак "Стоп" и отнесе непълнолетен в Несебър

© Вчера около 11:00 ч. в несебърския комплекс "Черно море-2" в района на № 59 лек автомобил "Хонда Сивик", с украинска регистрация, управляван от украинска гражданка не спира на пътен знак "Стоп" и отнемайки предимството допуска ПТП с правомерно движещия се мотоциклет "Хонда", с бургаска регистрация, управляван от 17-годишен софиянец.



В резултат на инцидента непълнолетният младеж е получил охлузване на десния глезен.



Работата по случая продължава.