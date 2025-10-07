© Наводнение в Лозенец! Обилните дъждове отново усложниха обстановката в Бургаско. Това съобщават от Meteo Balkans.



Улиците и тротоарите в Лозенец са под вода. От кадрите се вижда, че наводнението е доста сериозно.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.