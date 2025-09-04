ЗАРЕЖДАНЕ...
|Умишлен палеж в Созопол!
Огънят е вилнял на голям фронт. На място са изпратени четири противопожарни автомобила с десет огнеборци и служители от Районно управление – Созопол. Заради инцидента е затворен вътрешният път от хипермаркет "Лидл“ до кръстовището с пътя Приморско - Бургас.
При извършения оглед е установено, че се касае за умишлен палеж с шест огнища, разположени в близост от дясната страна на пътя. От инцидента са изгорели дървета и тревни площи, чиято точна площ е в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.
