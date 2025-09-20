Ути Бъчваров ще е гост на празника на традиционната тракийска баница в Елхово

© Община Елхово и НЧ "Развитие – 1893“ – Елхово организират тринадесети пореден празник на традиционната тракийска баница "Баница вита – два пъти превита“. Той започва днес от 10:00 часа на централния площад.



Празникът е съревнование на майсторството и въображението в приготвянето на традиционната българска баница. Участниците имат право да представят до три баници – сладки, солени, с готови или точени кори, с плънка или без, но задължително носещи духа на традицията.



Тази година празникът ще бъде още по-различен. Всяко парче баница ще се предлага срещу символична сума, а средствата ще бъдат дарени за малката Никол Радулова, която се нуждае от лечение.



Гост на празника ще бъде Ути Бъчваров.