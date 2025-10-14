ЗАРЕЖДАНЕ...
Ужас край Кошарица! Дете е в кома след инцидент с тротинетка
Детето е получило черепно - мозъчна травма с голям хематом. Настанено е за лечение в отделение "Реанимация“ на УМБАЛ - Бургас в кома и с опасност за живота.
