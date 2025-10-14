За пореден инцидент с електрическа тротинетка съобщиха от ОДМВР Бургас. Той е станал снощи около 22:00 ч. във вилна зона "Чолакова чешма“ край несебърското село Кошарица. На велосипедна алея в условията на прав осветен участък и суха пътна настилка, по неустановени до момента причини, самостоятелно е катастрофирало индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от 12-годишно момче от Казахстан, живеещо в Кошарица.Детето е получило черепно - мозъчна травма с голям хематом. Настанено е за лечение в отделение "Реанимация“ на УМБАЛ - Бургас в кома и с опасност за живота.