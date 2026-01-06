Мъж е припаднал в центъра на Несебър днес. Според очевидци при падането си е ударил силно главата. Имало е и доста кръв по земята, съобщават потребители в социалните мрежи.Свидетели твърдят, че са чакали 40 минути екип на Спешна помощ. На място обаче са се притекли представители на органите на реда.