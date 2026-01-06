Ужас в Несебър! Линейката се забави много!
©
Свидетели твърдят, че са чакали 40 минути екип на Спешна помощ. На място обаче са се притекли представители на органите на реда.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Центърът за обществена подкрепа – Несебър с поредна успешна "опер...
17:08 / 05.01.2026
Много пиян шофьор хванат край бензиностанция в Слънчев бряг
09:21 / 05.01.2026
Сигнал: Спекулата с еврото започна! Цените за паркиране в морски ...
11:44 / 02.01.2026
Климатолог: Войните в Украйна и Газа със сигурност повлияха на кл...
21:27 / 30.12.2025
Дрогиран шофьор от Поморие е спипан с амфетамин и метамфетамин
10:10 / 30.12.2025
В Айтос изграждат нов дом за стари хора
15:01 / 29.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.