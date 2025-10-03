ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Ужасът на Елените: Бедстващи хора, автомобили и сгради са под вода
Burgas24.bg припомня, че вследствие на обилен дъжд се получи вълна, което доведе до заливане на всички хотели и сгради. В момента тече евакуация. Задействан е BG alert с указания за незабавна евакуация и качване на високо. Над 10 екипа на пожарната са на място.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 36
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Първа жертва в "Елените"!
13:31 / 03.10.2025
Кметът на Приморско: Няма опасност язовирите "Ново паничарево" и ...
12:12 / 03.10.2025
Апокалиптични кадри от района на Слънчев бряг
12:27 / 03.10.2025
Ужас на "Елените"! Евакуират хора!
11:44 / 03.10.2025
Община Царево с актуална информация за обстановката в региона сле...
11:35 / 03.10.2025
Жандармерията се включи в овладяването на ситуацията в Царево
11:26 / 03.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
13:43 / 02.10.2025
На попфолк хоризонта се появи ново име, коментарите са повече от цинични
20:18 / 01.10.2025
Земетресение в Турция бе усетено в Бургас!
15:14 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета