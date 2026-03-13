Вчера около 15:30 ч. служители от Районно управление – Поморие извършили претърсване в частна къща, разположена в Ахелой. Тя е обитавана от 22-годишен криминално проявен младеж. В тайник в една от стаите са намерени и иззети три плика със суха зелена тревна маса – канабис, с тегло около 200 грама и дигитална везна. Задържан е за срок до 24 часа.Оказва се, че младият мъж е добре познат на полицията. На 14 октомври е привлечен като обвиняем за предходно бързо производство за притежание на 20 грама марихуана. Делото е внесено в съда и се чака присъда. Освен това задържаният е осъждан за средна телесна повреда, като в момента по това дело изтърпява пробация.По новия случай е образувано бързо производство.