На терен в непосредствена близост до сградата на Медицински център І в Айтос през декември започна изграждането на чисто нов дом за стари хора. Строителството е по проект на Община Айтос за качествени, достъпни и устойчиви услуги за възрастни хора, финансирането е по Националния план за възстановяване и устойчивост.Очакваният резултат е нова сграда за устойчива грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст в специализираната среда. Домът ще е в съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги.Ще бъде изградена нова двуетажна сграда с обособен приемен сектор, медицински кабинет, стая за рехабилитация, зона за срещи и посрещане на гости на потребителите, административен сектор, помещения за преобличане и почивка на помощния персонал, стопански сектор, дневен тракт, зала за групови занимания, зона за хранене.Във връзка с градежа, Общината своевременно реагира с обособяването на паркинг, който да обслужва посетителите на няколко съседни обекта– градската градина, басейновия комплекс, медицинския център.