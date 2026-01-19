Около 11:22 ч. в Каблешково служители спрели за проверка лек автомобил "Мерцедес“, управляван от 41-годишен мъж от село Страцин. Тестът показал, че шофира след употреба на амфетамин и метамфетамин.Около 18:00 ч. на айтоската улица "Паскал Янакиев“ полицаи спрели за проверка лек автомобил "Фолксваген Поло“, управляван от 25-годишен айтозлия. Установено е, че водачът е шофирал след употреба на метамфетамин и е отказал да даде кръвна проба или урина за химичен анализ.