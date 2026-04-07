За пореден инцидент с електрически тротинетки съобщиха от ОДМВР – Бургас за Burgas24.bg.

Вчера около 18:30 ч. в руенското село Ябълчево, в близост до сградата на училище "Д-р Петър Берон“, поради движение с несъобразена с интензивността на трафика скорост и загуба на контрол, деветгодишно момче от руенското село Речица самостоятелно катастрофира с индивидуално електрическо превозно средство, падайки на пътното платно. С него се придвижвало и осемгодишно момче от Ябълчево.

10-годишният ученик е получил охлузна рана на дясната китка, а другото дете – фрактура на десния глезен.