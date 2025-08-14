В Бургаско: Много шофьори си изпатиха заради глупостта си

© Burgas24.bg Осветен двамата пияни водачи – карнобатлия и украинец, които предизвикаха катастрофи вчера в Бургаско, са заловени още трима шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол и наркотици, съобщиха от ОДМВР – Бургас



На главна алея до бензиностанция "Петрол“ в Слънчев бряг вчера около 02:50 ч. униформените установили след рутинна проверка, че от 20-годишен мъж от Тънково шофира след употреба на метамфетамин.



24-годишен софиянец е спипан около 09:20 ч. в Черноморец да кара форда си на кокаин. В 16:40 ч. в Приморско служители от Районно управление – Приморско спрели за проверка лек автомобил "Тойота“, управляван от 25-годишна жена от Русе. Тестът ѝ за наркотици доказал употреба на метамфетамин. По време на огледа в автомобила е намерено пликче от същия наркотик с тегло около 1 г. Русенката отказала да даде кръв и урина за химичен анализ.