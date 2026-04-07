Четирима души са заловени с положителен тест за наркотици или алкохол в Бургас през последните дни, съобщиха от ОДМВР за Burgas24.bg.

Първият случай е от петък, малко след 23:30 ч., на поморийската улица "Княз Борис I“. Служители от Районно управление – Поморие спрели за проверка "Фолксваген Голф“, управляван от 38-годишен мъж от Върбица. Тестът показал употреба на амфетамин и метамфетамин. Шофьорът е отказал кръвен тест за химичен анализ.

На следващия ден, около 01:20 ч., в района на разклона за село Вресово, служители спрели лек автомобил "Фолксваген Бора“, управляван от 33-годишен мъж от село Речица. Тестът му за алкохол показал 2,63‰.

Час по-късно в Районно управление – Несебър е получено съобщение за мъж, употребил алкохол, който се опитвал да потегли с автомобил "Мазда 6“ с украинска регистрация срещу хотел "Диамант“ в Слънчев бряг. Полицаите установили, че това е украински гражданин, пребиваващ в Пловдив. Тестът отчел 2,28‰.

Вчера около 15:55 ч. на айтоската улица "Крум Делчев“ служители от Районно управление – Айтос спрели лек автомобил "Пежо 306“, управляван от 36-годишен айтозлия. Тестът показал 2,21‰ алкохол.