Един дрогиран и един пиян шофьор са заловили полицаите в Бургаско, съобщиха от ОДМВР – Бургас за Burgas24.bg.

Снощи малко преди полунощ в руенското село Трънак служители от Районно управление – Руен спрели за проверка лек автомобил "БМВ“, управляван от 29-годишен мъж от село Добромир. Полицаите установили, че е шофирал след употреба на амфетамин и метамфетамин.

Около 01:00 ч. снощи на паркинг "Корал“ в Слънчев бряг е спрян за проверка лек автомобил "Фолксваген Пасат“ с полска регистрация, управляван от 31-годишен украински гражданин. Установено е, че е шофирал след употреба на алкохол с концентрация 2,44 промила. Водачът е отказал да даде кръвна проба за химичен анализ.