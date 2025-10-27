Трима шофьори бяха заловени да шофират пияни в Бургаско. В събота в Районно управление - Сунгурларе е образувано бързо производство срещу 66-годишен карнобатлия, който около 14:50 ч. същия ден в село Вълчин, е управлявал МПС след употреба на алкохол с концентрация 2,08 промила.Вчера около 10:30 ч. в местността Виницата в Свети Влас за проверка е спрян лек автомобил "Хонда“, управляван от 63-годишен американски гражданин, роден в Русия. Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация 1,92 промила. Водачът отказал да даде биологични проби за химичен анализ.Снощи около 21:40 ч. в Слънчев бряг, на паркинга срещу хотел "Юпитер“, за проверка е спрян лек автомобил "БМВ 523 I“, управляван от украински гражданин с временна закрила, живеещ в Слънчев бряг. Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация 1,74 промила. Водачът отказал да даде кръвна проба за химичен анализ.