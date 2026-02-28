Жители от общините Карнобат и Сунгурларе излязоха на протест заради лошото състояние на главния път Карнобат - Шумен. Те настояват за основен ремонт, защото разбитата настилка създава риск за безопасността.Дупки, коловози и щети по автомобилите – само преди дни жители на Каблешково настояха за спешен основен ремонт на пътя към Бургас. Трасето не е обновявано повече от 35 години, а близо 2000 души се включиха в подписка с искане за незабавни действия.Айше Чобан: “Пътят е като хармоника. Просто е трагично. Надявам се най-скоро да започне ремонтът на този път, а е международен път!"Марияна Бъчварова, жител: “Това просто да плащаш винетка и да си трошиш колата. Не дай си Боже и друго да стане. Как няма да се ядосам?"От АПИ заявиха, че подготвят документите за основния ремонт, но без конкретен срок. Почти 40 години без цялостно обновяване остава и пътят Бургас–Горно Езерово, въпреки уверенията миналия април, че проектът е във финална фаза.Георги Петров, жител на кв. “Горно езерово": “Погледнахте ли дупките колко са? Нищо не се е променило. По-лошо става. Закърпиха някоя-друга дупка и това беше. Имитираха само. Докато не станат нови протести и да се решава по някакъв начин проблемът."Катастрофите са ежедневие, а участъкът е единственият път към града и алтернатива от магистрала "Тракия“ към Южното Черноморие.Стоян, жител на кв. “Горно езерово": “Всеки ден минаваме, но пътят както в цялата област е в окаяно състояние. Все пак тук има тежкотоварни автомобили, които минават всеки ден. Дупки, коловози. Лошата пътна обстановка създава предпоставки и за ПТП-та."Преди около година жители на Твърдица, Димчево, Присад и Зидарово протестираха също, заради разбит път. Почти без резултат поне към днешна дата.Христо Бардуков, кмет на с.Зидарово: “Предприети бяха мерки за закърпване на по-инфарктните места и определено има ефект. Само, че след тежките зимни условия като цяло целият път отново е доста компрометиран. Трябва изцяло нов ремонт."Преди година недоволстваха и жители в Община Малко Търново, заради пътя Босна-Визица. Ремонтът там трябваше да приключи до септември 2025г., но все още не е завършен, информира БНТ.