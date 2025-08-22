ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Бургаско сме 11-о място по заплати, но пък много работим
Коефициентът на заетост в област Бургас през второто тримесечие на 2025 г. е 54.8% (при 53.2% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. намалява с 0.3 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 64.0%, а при жените - 46.5%.
По брой на заетите лица област Бургас е на четвърто място в страната, след област Варна (225.8 хил.) и преди област Благоевград (137.2 хил.), а по коефициент на заетост - на 6-то място заедно с област София (54.8%), след област Габрово (54.9%) и преди област Шумен (54.7%).
През второто тримесечие на 2025 г. общият брой на заетите лица във възрастовата група 15 - 64 навършени години в област Бургас е 174.7 хил., от които 95.9 хил. са мъже и 78.8 хил. - жени. В сравнение с второто тримесечие на 2024 г. броят на заетите лица се увеличава с 1.1%.
Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 72.4%, съответно 79.7% за мъжете и 65.0% за жените. В сравнение със същото тримесечие на 2024 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група остава непроменен.
По брой на заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години област Бургас е на четвърто място в страната, след област Варна (217.8 хил.) и преди област Благоевград (133.2 хил.), а по коефициент на заетост - на 10-то място, след област Смолян (72.6%) и преди област Шумен (71.4%).
