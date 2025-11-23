В Карнобат е монтирана първата соларна пейка – модерно и екологично съоръжение, създадено за удобството на гражданите и за подпомагане на адаптацията към климатичните промени. Пейката разполага с два порта за безжично зареждане на мобилни устройства и осем порта за жично зареждане – четири бързи и четири стандартни, което позволява едновременното зареждане на множество устройства, съобщават от местната администрация.Съоръжението е оборудвано с вградени светлини, които се активират при приближаване, както и с цветна подсветка, създаваща по-приятна и безопасна среда в тъмната част на денонощието. Новата соларна пейка е част от проект "Малка стъпка в адаптацията към климатичните промени“, реализиран по Националната кампания "Чиста околна среда – 2025 г.“От Общината апелират - "Пазете съоръжението! То е създадено за удобството на жителите и гостите на Карнобат."