В Карнобат е монтирана първата соларна пейка
© БНР
Съоръжението е оборудвано с вградени светлини, които се активират при приближаване, както и с цветна подсветка, създаваща по-приятна и безопасна среда в тъмната част на денонощието. Новата соларна пейка е част от проект "Малка стъпка в адаптацията към климатичните промени“, реализиран по Националната кампания "Чиста околна среда – 2025 г.“
От Общината апелират - "Пазете съоръжението! То е създадено за удобството на жителите и гостите на Карнобат."
Още от категорията
/
Буря удари Равда!
24.10
Радост за децата от Атия
15.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Автобус се запали на пътя Бургас- Айтос
22:01 / 20.11.2025
Нагла кражба в Дебелт
17:01 / 19.11.2025
НСИ: Средната заплата в Бургаско е 2000 лева
16:21 / 19.11.2025
Затварят част от пътя до царевското село Бродилово за ремонт
09:01 / 19.11.2025
Ремонтират основно училището в Сунгурларе с близо 2 млн. лв.
14:56 / 18.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.